Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev görüşmede, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erdoğan'a ve Türk halkına tebriklerini iletti.

Haberler - DHA 15.07.2022 - 18:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına tebriklerini iletti.

15 Temmuz’da şehit olanlara rahmet, gaziliğe ulaşanlara afiyet dileyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, FETÖ’nün darbe girişimine karşı ’nin devlet ve millet olarak ortaya koyduğu mücadelenin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in gösterdiği hassasiyet dolayısıyla memnuniyetini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan’ın iyi günde kötü günde sergilediği birlik ve beraberlikle gerçek bir kardeşlik dayanışması sergilediğini belirtti.

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