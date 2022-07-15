Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erdoğan'a ve Türk halkına tebriklerini iletti. Aliyev, FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türkiye'nin devlet ve millet olarak ortaya koyduğu mücadelenin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu belirtti.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.07.2022 - 18:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına tebriklerini iletti.

15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gaziliğe ulaşanlara afiyet dileyen Aliyev, FETÖ'nün darbe girişimine karşı 'nin devlet ve millet olarak ortaya koyduğu mücadelenin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in gösterdiği hassasiyet dolayısıyla memnuniyetini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iyi günde kötü günde sergilediği birlik ve beraberlikle gerçek bir kardeşlik dayanışması sergilediğini belirtti.

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