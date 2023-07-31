Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkiler ve Azerbaycan - Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’u kabul etti

Cumhurbaşkanı , Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Bakan Bayramov’a, - Azerbaycan ticaret hacmini hedeflenen 15 milyar dolara çıkarmaya yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Enerji ve ulaştırmada birlikte hareket etmenin ve tam iş birliği içinde bulunmanın iki ülkenin menfaatine olduğunu kaydeden Erdoğan, Trans-Hazar ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun önemine işaret ederek bu yolları daha verimli kullanmak gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’u kabul etti - 1

AZERBAYCAN – ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME

Görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan ilişkilerinde normalleşme süreci de ele alındı.

Erdoğan, Zengezur Koridoru’nun ivedilikle açılması ve kapsamlı barış anlaşmasının bir an önce hayata geçmesinin normalleşme süreci için önemli olduğuna dikkat çekti.

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