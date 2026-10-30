Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
30.10.2026 18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi kapsamındaki ikili temasları sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkentte "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi sonrası ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi toplantısı öncesinde Bayramov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek konuştuğu ve Erdoğan'ın Azeri Bakanın elini tutarak yüzünü okşadığı görüldü.