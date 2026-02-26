Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, Sırbistan, Yunanistan ve Özbekistan liderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Liderler görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılığını klarını belirtti.