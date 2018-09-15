Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve bazı ilgililer uğurladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakü'ye hareket etti.