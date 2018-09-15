Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve bazı ilgililer uğurladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakü'ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 09.10'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve bazı ilgililer uğurladı.