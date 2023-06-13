Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'ı 'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile Azerbaycanlı yetkililer karşıladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Erdoğan bu sabah, Bakü'de ve türk şehitliği'ni ziyaret edecek. Resmi törenle kendisini karşılayacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.

Cumhurbaşkanı, ortak basın toplantısının ardından, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Hava Komuta Merkezi'ne de ziyarette bulunacak.

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