Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-TUR" uçağı, 19.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de yurda geldi.
- Etiketler :
- Ankara
- Recep Tayyip Erdoğan
- Azerbaycan