Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz İstanbul'a gözümüz gibi bakacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul 'un fethinin 573'üncü yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

“İstanbul'un statüsü değişsin.”, “Zulüm 1453'te başladı” gibi söylemlere tepki gösteren Erdoğan, “Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı; “İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Bu aziz şehri gözümüz gibi koruyacağız.” diye de ekledi.

Dış politikadaki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi gerek bürokratik anlamda çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Sınırlar yine kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim aynı kirli senaryonun farklı versiyonlarına tanık oluyoruz.” diye konuştuktan sonra şu çağrıyı yaptı:

"Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye ’nin yarınlarına yürüyeceğiz. Sağ olun. Var olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

- "Dünyanın tüm çocuklarının bayramını bugün özellikle tebrik ediyor, yanaklarından öpüyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. Bayramlar yardımlaşma, paylaşma duygularımızı yüceltmemizin yanısıra birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel günlerdir. Bu ruhu, bu inancı çok daha diri bir şekilde ihya ediyoruz. Garip gurebanın kapısını çalıyor, yetimlerin, öksüzlerin başını okşuyoruz. Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor, dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle muhabbet köprüleri kurmamızı sağlıyor.

- Rabbim nusretini, hamiyetini milletimizden eksik etmesin. Rabbim bu mübarek günler hatırına bütün mazlum ve yaralı coğrafyaları, hasretini çektiğimiz hzuur ortamına kavuştursun. Şu an karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular. Bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken bir yandan istanbul'un fethinin 573'üncü gününe kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Tam 573 yıl önce bu şehrin surlarında şehit olan, gazi olan her büyüğümüzü rahmetle anıyoruz.

- O şanlı kemali edeple yad ediyoruz. Bin yıldır semalarımızdan ezanlarımız eksilmesin. Bayrağımız gökyüzünde nazlı nazlı dalgalansın. Mabedlerimizin üzerine namahrem eli değmesin. Bu topraklar kirletilmesin diye feda-i can eyleyen tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

“İSTANBUL'UN FETHİ SADECE ÇAĞ AÇIP ÇAĞ KAPAYAN BİR OLAY DEĞİLDİR”

- Kardeşlerim, bu mübarek günde şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İstanbul'un fethi sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil, dünyanın gözbebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa çevrilmesidir. İstanbul'un fethi, her kökene, her inanca, her görüşe o güne kadar verilmeyen değerin verilmesidir. Karadan yürütülerek Haliç'ten denize indirilen kadırgalar Sultan Fatih'in azminin, iradesinin yansımasıdır. Aynı zamanda İstanbul'un fethi her delikanlımızın ruhunda bir Fatih idealinin, bir Ulubatlı Hasan fedakarlığının yaşadığını gösteren en güzel örnektir.

“HALA SİNDİREMEYEN HAZIMSIZLAR VAR”

- İstanbul'un fethini hala sindiremeyen hazımsızlar var. Bunların gerek içeride gerekse de dışarıda… Ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Her kim 'Zulüm 1453'te başladı' diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. 'Her kim İstanbul'un statüsü değişsin' diyorsa, bunlar Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim bu şehrin Yahya Kemal'in ‘Türk İstanbul’ dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa, arka planına baktığınızda fetihle veya Fatih'le bir hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz.

“SINIRLAR YİNE KAN VE GÖZYAŞIYLA ÇİZİLMEK İSTENİYOR”

- İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Bu aziz şehri gözümüz gibi koruyacağız. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi gerek bürokratik anlamda çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Sınırlar yine kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze’den Sudan’a, Yemen’den Lübnan’a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz.

- Değerli kardeşlerim, Rabbim daha nice fetihlere bizleri eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı’nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye’nin yarınlarına yürüyeceğiz. Sağ olun. Var olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."