Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğinin altını çizdi.
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