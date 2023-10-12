Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ve Filistin arasında çatışma ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Hamas'ın elindeki rehineler için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Hamas'ın elindeki rehineler için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

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Cumhurbaşkanı , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

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