Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Bin Zayed ile görüştü

Erdoğan, İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu, mevcut durumun Gazze’yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANKARA YAKIN TAKİPTE



İsrail-İran savaşı beşinci gününde devam ederken, bölgedeki gelişmeler Ankara'nın yakın takibinde...



İsrail'in İran'a yönelik saldırısı geçen hafta cuma günü sabaha karşı başladı. Başkent Tahran olmak üzere altı şehire hava saldırısı gerçekleşti. Bu saldırı başlamadan birkaç saat önce ABD tarafından Türkiye'ye bilgi verildi.



Bu haber alındıktan sonra Ankara teyakkuz haline geçti. Beştepe'de güvenlik zirvesi toplandı. Toplantıda, gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar başlatıldı.



AWACS'LAR HAVALANDI



Türkiye kendi uçaklarıyla bölgedeki hareketliliği takip etmeye başladı. Türkiye'ye ait Havadan Erken İhbar ve Kontrol Sistemi (AWACS) uçakları özellikle doğu bölgesinde uçuş icra etti.

Hem Kürecik Radar Üssü'nden alınan veriler hem de Türkiye'nin kendi istihbari verileri Ankara'dan takip edildi.



F-16'LAR İSRAİL UÇAKLARINI UYARDI



Saldırının başladığı gece iki İsrail uçağı Türk hava sahasını ihlal etti. Havalanan iki Türk F-16'sı İsrail uçaklarını telsiz vasıtasıyla uyardı. Kaynaklar bu ihlalin kasıtlı olmadığını bildirdi.

