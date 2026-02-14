Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması trafiği devam ediyor.

Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’ya gidecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın ziyaretinin ayrıntılarını paylaştı.

Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyanile 16 Şubat2ta görüşeceğini bildiren Duran, "Görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir." dedi.

Duran, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa’da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir."