Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır'a gidiyor (12 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'a gidecek. Mevkidaşı Sisi ile bir araya gelecek.



Erdoğan'ın, 14 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştireceği ziyarette, ana gündem maddesi ikili ilişkiler olacak.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldıları ve kalıcı ateşkes çabaları da gündemdeki diğer başlıklar olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ziyareti öncesinde ise bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.



Sayın Cumhurbaşkanımız, “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” teması altında, Dubai’de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi’ne 13 Şubat’ta onur konuğu olarak iştirak edeceklerdir. Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacaklardır.



Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahire’yi ziyaretlerinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacaktır.



Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemdedir."

KATAR GÖRÜŞMESİNDEN SONRA SÜREÇ HIZLANDI

Ankara-Kahire arasında ilişkiler, 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından kopma noktasına gelmişti.



8 yıl sonra, normalleşme sürecine girildi. Önce istihbarat, ardından bakanlık yetkilileri bir araya geldi. Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi'nin Katar'daki Dünya Kupası'nda biraraya gelmesinin ardından süreç hızlandrılmış, geçitğimiz yıl karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.

