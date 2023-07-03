Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'yi ziyaret edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'yi ziyaret edecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi’nin ardından 'ne bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Şimşek, ziyaret kapsamında 'ye önemli yatırımlara imza atılmasının planlanlandığını söyledi.

Bakan Şimşek, Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri çalışma ziyaretinin pozitif bir ortamda geçtiğini belirtti.

Bakan Şimşek, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğinin altını çizdi.

Bakan Şimşek, bayram boyunca konuya ilişkin çalışmaların yapıldığını, çalışmalar somutlaştırılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin çerçevenin netleşeceğini söyledi. Bakan Şimşek, ziyaretin ise 11-12 Temmuz NATO Liderler Zirvesi’nin ardından yapılmasının planlandığını vurguladı. Şimşek, gazetecilerin ek bütçe hazırlayacak mısınız sorusuna ise "Göreceğiz" diyerek cevap verdi.

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