Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"ne katıldı.

Bağımlılığa karşı dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Gençler sosyal medyanın da etkisiyle bu belanın pençesine daha çok düşüyor." diye konuştu.

Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldiğine dikkat çeken Erdoğan, “Uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve sanal bahis milli bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

TRT Genç televizyon kanalımızın açılış etkinliği vesilesiyle gençlerimizi burada ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyorum. Bugün yayın hayatına başlayan TRT Genç'in medyamıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'nin hem belleği hem geleceği olan TRT pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. Biz de Türkiye'yi ve dünyayı TRT'den takip ettik. Her alanda TRT hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu. Bizim kuşak ve bizden sonraki nesil TRT ile büyüdü. TRT bugün de çok önemli misyon üstleniyor. Hakikat mücadelesini en güçlü şekilde veren TRT kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin bir seti olarak karşımızda bulunuyor.

Kültür savaşlarının muhabere alanlarından biri de ailedir. Günümüzde aile kurumu büyük bir saldırı ve kuşatma altındadır. Dizilerden sinemalardan, çizgi filmlerden oyunlara her şeye özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişkilere özendiriliyor. Bizim için TRT'nin başarısı aileden tüm fertlerin gönül rahatlığıyla izleyebileceği yapımlara imza atmasıdır.

“CİDDİ ARTIŞ YAŞANIYOR”

Sanal bahis, kumar ve uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık türlerinde ciddi artış yaşanıyor. Gençlerimiz dijital platformların ve sosyal medyanın etkisiyle bu belaların pençesine daha fazla düşüyor. Neredeyse her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi.

Uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve sanal bahis milli bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır. Grup kürsülerinde kumarı masumlaştırmaya çalışanların iktidara gelince içkiyi ucuzlatacağız diyenlerin görmediği acı gerçek budur. Zehir tacirlerini aklama yarışına girenlerin yüzleşmek istemediği durum budur. Biz bunu görüyoruz. Tehlikenin farkındayız. Her çeşit bağımlılıkla mücadelede son derece kararlıyız. Yargımız ve güvenlik kuvvetlerimiz gerekeni yapıyor. Bağımlılıkta emniyet tedbirleri tek başına yeterli olmuyor. Seferberlik ruhuyla hareket etmek durumundayız.

ANKARA'DA SU SORUNU

Ankara'da milyonlarca vatandaşımız haftalarca susuzluğa mahkum edildi. İnsanlar su kuyruklarına girdi. Aileler en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşmenin başında saatlerce nöbet tuttu. 2026'nın Türkiye'sine asla yakışmayan sahnelerine üzülerek, utanarak tanık olduk. Medya açısından görmez gelinemez bir haber vardı. Kamu yararına gözeten basın kuruluşlarımız da bu sorunu haberleştirdiler. Medya harekete geçirmeye zorladı. Neticede meseleyi tam olarak çözemeseler bile rahat koltuklarından kalkıp halkımıza açıklama yapma mecburiyetinde kaldılar. Özür dilemek yerine sorunu haberleştirdikleri için Anadolu Ajansı, TRT ve özgür basını suçluyor. Birbirlerinin kusurlarını örtüyorlar. Kapasite açıklarını suç bastırarak kapatmaya çalışan beceriksizlikler korosuna bizim şunları sormamız lazım. Gecenin ayazında vatandaşı su bidonuyla sıraya sokan mı suçlu yoksa haberleştiren mi suçlu. Basının görevi kamu adına yöneticileri denetlemek, vatandaşların sorunlarına ekranda yer vermek. Bundan ne için rahatsız oluyorsunuz? Basın kuruluşlarımızı neden suçluyorsunuz? Gazetecileri neden hedef gösteriyorsunuz?

Lafa gelince basın özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayanların nasıl birden faşizme dümen kırdıklarını vatandaşlarımızın da gördüğüne inanıyoruz. Basın kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.