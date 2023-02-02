Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.





MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme, saat 15.05'te başladı.



Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti.



Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı.



Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.



Öte yandan Erdoğan, Bahçeli'nin evinin bulunduğu sokakta bekleyen

çocuklarla sohbet etti, onlara oyuncak hediye etti.



Görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı. Görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler, Meclis çalışmaları gibi başlıkların ele alındığı tahmin ediliyor.



Erdoğan, MHP lideri ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.