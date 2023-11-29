Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada, partisinin geçmişteki görüşünde değişiklik olmadığını belirtirken, "Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhur'un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye desteklerinin sürdüğünü vurgulayan MHP Genel Başkanı, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımız ile aramıza giremeyecektir." ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli şöyle devam etmişti:

"Burayı dikkatle dinleyin, kendi aranızda tartışırken de dikkatli cevap verin. Allah'a çok şükür siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz, anlasa da anlatmaya takatleri yetmez. Yük aldık, yük olmadık; bedelse ödedik, yeri geldi şehadet düştü hissemize, ne gam ne tasa katiyen şikayet etmedik, 'önce ülkem ve milletim' demekten de asla vazgeçmedik.''