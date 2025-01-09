Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Ankara'da bugün önemli bir görüşme var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 16.30'da bir araya gelecek.

Görüşmenin adresi ise henüz belli değil.

İki liderin yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesinde, Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl TBMM grup toplantısında yaptığı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan çıkışı ve DEM Parti'nin siyasi parti ziyaretlerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti sonrasındaki siyasi parti turlarında ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Yol haritasının da Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde ele alınması bekleniyor.

Suriye'deki yeni dönem de iki liderin gündeminde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki son görüşme 14 Kasım 2024'te Beştepe'de gerçekleşmişti.

