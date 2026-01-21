Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
21.01.2026 11:50
Son Güncelleme: 21.01.2026 12:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Beştepe'deki görüşme saat 16.00'da başlayacak.
Ankara'da bugün önemli bir görüşme yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Beştepe'de gerçekleşecek görüşme saat 16.00'da başlayacak.
Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki son durum ve yaşanan gelişmeler ile sınır hattında yaşanan olaylar ele alınacak.
İki liderin görüşmesinde Meclis'teki güncel konuların da ele alınması bekleniyor.
EN SON 9 OCAK'TA GÖRÜŞTÜLER
İki lider son olarak 9 Ocak günü bir araya gelmişti.
Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme 40 dakika sürmüştü.