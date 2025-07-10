Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme vardı.

PKK terör örgütünün yarın silah bırakması bekleniyor. İki liderin görüşmesinde Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı tahmin ediliyor.

Erdoğan ve Bahçeli en son 6 Mayıs'ta bir araya gelmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmişti.