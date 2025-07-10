Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.
Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Beştepe'deki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
PKK terör örgütünün yarın silah bırakması bekleniyor. İki liderin görüşmesinde Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı tahmin ediliyor.
Erdoğan ve Bahçeli en son 6 Mayıs'ta bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
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