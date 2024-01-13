Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin saldırısı ve sonrasında devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.



AKŞENER İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

