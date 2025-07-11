Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü: Gündem Terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinde Terörsüz Türkiye sürecini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü: Gündem Terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı , MHP Genel Başkanı ile telefonda görüştü.

Bahçeli; görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Terörsüz hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.

İlk PKK'lı grup silah bıraktı

İlk PKK'lı grup silah bıraktı

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ERDOĞAN, PERVİN BULDAN'LA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Terörsüz sürecinde silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı.

Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı 'ye Terörsüz Türkiye sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

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