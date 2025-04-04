Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü: "Yapacağımız daha çok şey var"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün mesaiye başlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Bahçeli'nin kendisine sağlığının iyi olduğunu söylediğini anlatan Erdoğan, "Rabbim sağlık versin çünkü yapacağımız daha çok şey var." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var." diye konuştu.
Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) boykot çağrılarına da tepki göstererek "2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı çok daha hareketli bir süreç geçirdi." dedi.
ABD ZİYARETİ OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Görüşmeler söz konusu.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE İMRALI'NIN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI
Şu anda bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine.
BOYKOT ÇAĞRILARINA TEPKİ
2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi.
"EKONOMİDE ALEYHTE KAMPANYAYI MİLLETİM AFFETMİYOR"
Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.
"BAHÇELİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"
Yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi rahmetli Türkeş'e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet Bey, yine aynı şekilde vecibesini yerine getirdi. Az önce ben de kendisiyle telefon görüşme yaptım. Rahmetli Türkeş'e duamızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Bizler her zaman bu ülkeye millete her türlü faydası olan büyüklerimizin yanında olduk. Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık versin. Şu anda da nasıl sağlığınız diye sorduğumda aldığım cevap 'Gayet iyiyim, bugün vecibemizi de yerine getirdik.' dediler. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var."
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