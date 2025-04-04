Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü: "Yapacağımız daha çok şey var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var." diye konuştu.

Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) boykot çağrılarına da tepki göstererek "2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı çok daha hareketli bir süreç geçirdi." dedi.

ABD ZİYARETİ OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Görüşmeler söz konusu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE İMRALI'NIN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Şu anda bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine.