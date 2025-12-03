Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi hedef alan açıklamalar kabul edilemez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



BARZANİ'NİN ŞIRNAK ZİYARETİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ofisinden yapılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamaya sert sözlerle tepki gösterdi.

Erdoğan, “MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim. Gerek parti sözcümüz, gerekse Dışişleri Bakanlığımız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş izahat yapılması istenmiştir. Bu vahim hatadan biran önce dönülmeli ve düzeltilmelidir." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Mesut Barzani, Şırnak'ta düzenlenen "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla katılmıştı. Söz konusu görüntüler kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüntülere ilişkin, "Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması tam bir rezalettir." ifadelerini kullanmıştı. Barzani’nin ofisi ise, Bahçeli'nin açıklamalarını “ırkçılık” ve “şovenizm” tabirleriyle hedef almıştı.

İçişleri Bakanlığı, görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını ve konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirildiğini duyurmuştu.

"EKONOMİMİZ 21 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar verdi. Ekonomide yılın üçüncü çeyrek verilerinin geçen aydan itibaren açıklanmaya başladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım ayının ilk günlerinde yılın ilk 9 ayına dair turizm istatistikleri paylaşılmıştı. 2025'in ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yüzde 1,6 artarak 49 milyon 993 bine çıkmıştı. Turizm gelirlerinde ilk 3 çeyrekte 50 milyar doları yakalamıştık.” dedi.

"Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in üçüncü çeyreğinde de devam ettirmiştir." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"-Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aşmıştır.

"ENFLASYONDA UMUTLARIMIZ ARTTI"

-Kesintisiz büyüme ile OECD ülkeleri arasında 4. olduk. Bu sabah kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık. Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 geldi. Türkiye'nin hedefi bellidir, bu hedef 86 milyonun tamamının refahını kalıcı bir şekilde artırmaktır.

-Kira enflasyonunda gerileme bekliyoruz. Elbette ekonomide rakamlar, oranlar önemlidir ama aslolan 86 milyonun kanaati, esnafın, tüccarın, emeklinin ne dediğidir. İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize çalışan başına verdiğimiz aylık 2 bin 500 liralık desteği 2026 senesinde 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz."

“ÜLKEYE BEDEL ÖDETMEK İSTEYENLERE GEÇİT VERMEYİZ”

Erdoğan, Türkiye'ye yeni bedeller ödetmeyeceklerini ve bedel ödetmek isteyenlere de geçit vermeyeceklerini söyleyerek “Suyu önce bulandırıp sonra da bulanık suda sazan avına çıkan simsarların oyunlarına gelmeyeceğiz.” diye konuştu.

"AFRİKA VE AFRİKA HALKLARI BİZİM KARDEŞİMİZDİR"

G20 zirvesinde verdikleri mesajların özellikle Afrikalılar nezdinde memnuniyetle karşılandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye, uluslararası platformlardaki dik ve dirayetli duruşuyla daha fazla takdir topluyor. Afrika ve Afrika halkları bizim kardeşimizdir. Biz her şeyden önce vicdan sahibi millet ve devletiz." dedi.

“SUDAN'DA AKAN KAN DURMALI”

Erdoğan, Sudan'da akan kanın durması için yoğun çaba içinde olduklarını da vurgulayıp "Gazze'de ne yaptıysak Sudan'da aynısını yapıyoruz." dedi.

"2026 YILI TÜRKİYE AÇISINDAN ULUSLARARASI ZİRVELER YILI OLACAK"

2026 yılının Türkiye açısında uluslararası zirveler yılı olacağını söyleyen Erdoğan, “COP31 zirvesi nedeniyle 200'e yakın ülkeyi Antalya'mızda ağırlayacağız. Temmuz ayında NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ülkemizde ev sahipliği yapacağız.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E TEPKİ: CELLAT GÖRMEK İSTİYORSA AYNAYA BAKSIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti'ye yönelik "Celladınıza aşık olmayın." çıkışına da tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özel'e sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Gölge etme başka ihsan istemez. Siz gidin kurultay üstüne kurultay yapın kendi iç meseleleriniz ile uğraşın gırtlağınıza kadar battığınız pisliklerden arının içinizdeki yolsuzluk yapanları ayıklayın bize gölge etmeyin o bize yeter.

-Şimdi çıkmış, artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş? DEM Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromuymuş; yani celladına aşık olmakmış.

-İnsanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur. Hadi Türkiye'yi bilmiyorsun, hadi dış politikadan haberin yok, hadi ekonomide elifi görsen mertek zannedersin; insan bari kendi geçmişini bilir, kendi kara sicilini bilir.

-Şimdi bu beyefendiye sormak lazım: Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir. Ulus Meydanı'nda, İstiklal Mahkemeleri'nde alelacele kararlar alıp darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir.

-Sayın Özel hedef saptırmasın, cesareti varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya, kendi tarihine, CHP’nin geçmişine baksın, celladı orada zaten görecektir."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Terörsüz Türkiye için kararlı olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"-Cumhur İttifakı hedef, anlayış ve fikir birliği içindedir. AK Parti olarak tavrımız bellidir. Partimizin, İttifakımızın ve devletimizin önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi inşa etme azmi tamdır. Onlar ne yaparsa yapsın biz, Türküyle Kürtüyle Arabıyla Çerkeziyle Lazıyla tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle, aziz milletimizin de hayır duasıyla bu sefer başaracağız.

-Terörsüz Türkiye sürecindeki çalışmalarla ilgili şu hakikati bugün tarihe kayıt olarak düşmek istiyorum: Bundan 24 sene evvel partimizi kurarken sergilediğimiz irade neyse, 2005 yılında Diyarbakır'da 'Bu sorun benim de sorunumdur' derken ortaya koyduğumuz cesaret neyse, 2013 yılında çözüm için 'Baldıran zehri içmek gerekirse biz o baldıran zehrini de içeriz, yeter ki bu ülkeye huzur gelsin, refah gelsin' dediğimiz gündeki kararlılığımız neyse; AK Parti olarak bugün de aynı iradeyi, aynı cesareti ve samimiyeti taşıyoruz.

-Evlatlarımıza terörün karanlık gölgesinin düşmediği bir Türkiye'yi teslim edeceğiz."