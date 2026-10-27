Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yi kabul edecek. Beştepe'de gerçekleşecek görüşme saat 14.00'te başlayacak.

Görüşmenin birçok önemli gündem başlığı olacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin güncel gelişmeler, liderlerin zirvesinde ele alınacak.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde yeni anayasa çalışmalarının da ele alınması bekleniyor.

Görüşmede aynı zamanda güncel siyasi gelişmeler ile bölgesel gelişmeler de liderler tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

BU YIL DÖRT KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Erdoğan ve Bahçeli bu yıl dört kez bir araya geldi. Daha önceki görüşmeler 21 Ocak ve 30 Nisan'da gerçekleşti. Son görüşme ise 26 Ağustos günü Ahlat'ta yapıldı.