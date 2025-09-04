Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı ile MHP Genel Başkanı görüşecek.

Görüşme, Bahçeli'nin konutunda bugün saat 17.00'de.

Son görüşme yaklaşık iki ay önce gerçekleşti.

GÜNDEM BAŞLIKLARI

Görüşmenin ana başlıklarından birinin ise Terörsüz süreci olması bekleniyor.

Erdoğan ve Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekip provakasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bir diğer önemli başlık ise yeni anayasa çalışmaları. Hem Erdoğan hem de Bahçeli, açıklamalarında yeni anayasaya ihtiyaç konusunda önemli açıklamalar yapmıştı. Yeni anayasa süreci konusunda henüz somut bir adım yokken ikili arasında bu konunun da görüşülmesi bekleniyor.

