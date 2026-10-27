Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yi kabul etti.

Beştepe'de gerçekleşen görüşme saat 14.00'te başladı. İki liderin görüşmesi saat 15.10 sıralarında sona erdi.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Görüşmenin birçok önemli gündem başlığı var. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin güncel gelişmeler, liderlerin zirvesinde ele alınacak.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde yeni anayasa çalışmalarının da masada olması bekleniyor.

Görüşmede aynı zamanda güncel siyasi gelişmeler ile bölgesel gelişmeler de liderler tarafından değerlendirilmesi öngörülüyor.

Erdoğan ve Bahçeli bu yıl dört kez bir araya geldi. Daha önceki görüşmeler 21 Ocak ve 30 Nisan'da gerçekleşti. Son görüşme ise 26 Ağustos günü Ahlat'ta yapıldı.