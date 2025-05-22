Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlar ve vekillerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlar ve vekillerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı , bugünkü mesaisini AK Parti Genel Merkezi'nde sürdürüyor.

Erdoğan burada, bakanlar ve milletvekilleriyle bir istişare toplantısı gerçekleştiriyor.

Toplantıya 50'yi aşkın milletvekili katılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve kabinenin büyük bölümünün de toplantıda yer aldığı bildirildi.

Toplantıda ekonomi ve Terörsüz başlığının bu toplantıda ele alınması bekleniyor.

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