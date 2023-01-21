Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da toplu açılış töreninde konuştu.

''120 BİNİ BUGÜN AŞTIK''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine yoğun katılıma işaret ederek, "Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu, yolun sağı, solu, Bursa'da ne durumdayız diye şöyle baktım. Ve verilen rakam şu, evet 120 bini bugün aştık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 20 yılda Bursa'ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını bildirdi.

''KURAKLIK VAR, ÇARE BİZİM DE YAPTIĞIMIZ GİBİ BARAJ''



Erdoğan, sağlıkta, çeşitli ilçelerde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerinin ve diğer tesislerin açılışını gerçekleştirdiklerini, adalette Bursa Bölge Adliye Mahkemesi binası ile Orhangazi ve Gemlik Adliye binalarının, güvenlikte Emniyet Müdürlüğünün çeşitli hizmet binalarının resmi açılışlarını bugün yaptıklarını kaydetti.



Devlet Su İşleri tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyar metreküpün üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyükkumla Barajı'nı da buradan resmen hizmete açtıklarına belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum kuraklık var. Soruyorlar, 'Çare ne?' Çare, işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz." diye konuştu.

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"ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞINI KURARAK KORUNMASINI SAĞLADIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi ve teknolojide Türkiye'nin otomobili Togg'a ev sahipliği yapan Bursa'ya, 8 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 Teknokent, 129 araştırma geliştirme merkezi ve 30 tasarım merkezi kurduklarına işaret ederek şöyle konuştu:



"Bursalı iş insanlarımıza, toplam 17,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Hayata geçirmekte olduğumuz Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi, şehrimizin bu alandaki marka değerini yükseltecek, istihdamı ve ihracatı arttıracaktır. Enerjide ilimizdeki doğal gaz abone sayısını 1 milyon 30 binin üzerine çıkardık. Şimdi size bir müjde vereyim. Uludağ Alan Başkanlığını kurarak ülkemizin bu önemli tabiat ve turizm merkezinin hak ettiği ihtimamla korunmasını değerlendirilmesini sağladık."



''YARIN İZLEYİN BİZİ''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını yapacaklarını bildirerek şunları söyledi:



"Uzunluğu ne kadar biliyor musun Bay Kemal? 34 kilometre ama bizimki öyle Paris maris falan dinlemez. Bizimki İstanbul metrosu ve bunlarla dünyaya örnek olduk, hala oluyoruz ama alışacaklar. Benim milletim takdir etsin yeter. Bunlar ne yapıyor? Bunlar gidiyorlar Sancaktepe'deki açtığımız metroyla ilgili ne yazık ki o tüpleri hafriyatla dolduruyorlar. Bunların yaptığı iş bu. Yarın izleyin bizi. Yarın Kağıthane-İstanbul Havalimanı, buranın inşallah metrosunun açılışını yapacağız."