Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış odaklı diplomasimiz sürüyor

ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda dördüncü güne girildi.

Saldırılarda İran'da 700'den fazla, İsrail'de ise en az 9 kişi yaşamını yitirdi. İran'a yönelik saldırılarda ölen ABD askerlerinin sayısı da 6'ya yükseldi.

Bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni"nde konuşan Erdoğan şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Afganistan ile Pakistan arasında patlak veren çatışmalara Siyonist lobinin tahrikleriyle İran'a saldırı yapıldı. Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik füze ve drone saldırıları istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi. Bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşı ile ıslanmaya devam ediyor. Coğrafyamızın dört bir ucunda hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık. Barış odaklı diplomasi ile sorunların masa başında adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında ise İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Erdoğan “Merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Öğretmene yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilmez bir davranıştır. Başsavcılığımız adli bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır." diye konuştu.