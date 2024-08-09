Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışında konuşuyor

Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kuruluşundan bu yana 10 yıllık sürede Başakşehir kulübü büyük başarılar kazandı. Süper Lig şampiyonluğunun yanı sırası 10 sezonun 5'inde Avrupa kupalarında bizi temsil etti. Başarıların devamını diliyorum. Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın hayata geçirilmesinde herkesi tebrik ediyorum.

Ülkemizin, sporun bütün dallarında başarılarını artırmasına büyük önem veriyoruz.

Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir.

2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz.

Yaptığımız yatırımlarla ülkemizin spor altyapısını komple yeniledik. Birçok takımıızın eli yüzü düzgün stadı bulunmuyordu. Görevi gelir gelmez bu sorunu çözmek için kolları sıvadık. 38 yeni stadyumun yapımını tamamladık. İl ve ilçe genelinde 277 olan stat sayımızı 346'ya yükselttik.



Türkiye'nin dört bir yanını spor tesisiyle donattık. Kulüplerimizi önemli maddi gelir sağladık.

Günümüzde futbol sadece sahada oynanan bir oyun olmaktan çıktı. Futbolun endüstrileşmesi beraberinde ciddi sıkıntılar getirdi.



Kulüplerimizin mali yapılarını bozan cendereden çıkmaları lazım. Ayağı yere basan politikalara yönelmeleri gerekiyor.



