Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ilişkin bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

Varank'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video 3 hafta önce kaydedildi.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın top sürdüğü, pas verdiği, ve basket attığı anlar yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maçında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mit Başkanı İbrahim Kalın ve Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan gibi isimler de eşlik etmişti.

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