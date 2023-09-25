Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadı

Spora olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli branşlardaki müsabakaları takip ettiği gibi belirli aralıklarla da basketbol oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basket maçı yapan isimler de maçlardan görüntüleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. O isimlerden biri de eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

AK Parti Bursa Milletvekili Varank, sosyal medya hesabından yeni bir basketbol videosu yayınladı.



Varank'ın X hesabından, "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!" notuyla paylaştığı video, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere gittiği ABD'den dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile farklı günlerde oynanan basketbol maçlarına ait kolaj görüntülerden oluşuyor.

