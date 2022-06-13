Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadıköy'deki yürüyüşe tepki: Bu alçaklığın bedelini ödeteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu toplantısında katıldı.



Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın gündeminde Kadıköy'de HDP ve DBP'nin düzenlediği terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşü vardı.



70 kişinin gözaltına alındığı olaylar sırasında polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz'e tepki gösteren Erdoğan, "Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.



Erdoğan, "Terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk içerisinde mücadelemizi sürdürüyoruz. 4 şehidin ateşinin yüreğimizi yaktığı günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları provokasyondan öne kalleşliktir, kanı bozukluktur" diye konuştu.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"İhracatımızı geçen yıl 225 milyar doların üzerine çıkardık. Mayıs'ta da 12 aylık ihracatımızı 243 milyara ulaştırdık. Bu oranı her geçen ay daha yukarı taşıyacağız. İhracatımızın sadece miktar olarak değil birim değer olarak yükselmesi önemlidir.

Sağlık kriziyle başlayıp savaşla güvenlik krize evrilen küresel ekonomik krizi tetikleyen süreçte bu başarılar hepimiz için kıvanç vericidir. Bu başarıyı daha ileri taşımak için üzerimize düşen sorumluluklar var.

"KİMSENİN MEŞREBİYLE DERDİMİZ YOK"

Yerli otomobilimiz TOGG'un hikayesi bunun en somut örneğidir. Üretimini yükseltmek isteyen herkesin yanında olacağız. Bizim kimsenin meşrebiyle, tarzıyla bir derdimiz yok. Bizim tek gayemiz ülkemizin üretimini, istihdamını artırmaktır. Herkesin destekçisiyiz. Siz porjenizi ortaya koyun, diğer sorunları birlikte çözeriz.

"EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ OLACAĞIZ"

100 bin ihracatçımızın her birini gönüllü diplomatik temsilcilerimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin fırsatları değerlendirmesinde en büyük görev ihracatçılarımıza düşüyor. Allah'ın izniyle ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Hayalleri olmayanların hedefleri olmaz.

"PROGRAMIN GERİSİNDE KALDIK"

Hedeflerimizden biri de 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmaktı. Ayağımıza takılan onca çelmelere rağmen hedefimizin yarısını hayata geçirdik. Ayda ortalama 3 milyar doları bulmayan ihracatımızı ayda ortalama 20 milyar dolar seviyesine çıkardık. Engeller nedeniyle programımızın gerisinde kalsak da ihracatımızı 2 kat artırmanın önünde engel yok.

Krizler tedarik merkezlerinin yeniden şekillenmesini zorunlu hale getirdi. Bu konuda öne çıkan ülke Türkiye'dir. Dünyanın en büyük ihracat üslerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Bu yıl sonu için belirlediğimiz 250 milyar dolar ihracat rakamını fazlasıyla geçeceğimiz anlaşılıyor.

Suriye'deki operasyonlarla terör girişimlerini boşa çıkardık. Sınırımız dışında ne işimiz var diyenlere en güzel cevabı verdik. Şu an Irak'ta devam eden Pençe-Kilit operasyonuyla teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyorum.

"MİLLETİMİZİN HER KESİMİNİ RAHATLATACAĞIZ"



İnsanlarımızın döviz alışkanlığını TL'ye çevirmek için çeşitli alternatifleri gündeme alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışlarına karşı tedbirler geliştiriyoruz. Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200'e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız.



Enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan

kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren sorunları

arkamızda bırakmış olacağız. Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki artışının etkisi olmasaydı hedeflerimize ulaşabilirdik. Savaş, hedeflerimizin yıl sonuna kaymasına neden oldu."