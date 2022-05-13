Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bencil hesapları için ülkeyi ateşe atmaktan çekinmeyenler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM'de "Zindandan Mehmed'e Mektup" sergisine katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinliğinde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Necip Fazıl Kısakürek denince aklımıza ilk önce şiirleri geliyor. Emsalsiz bir hatipti. Kürsülere sığmayan bir mücadelenin yılmaz savunucusuydu. Kitapları, makaleleriyle, hitabetiyle kalabalıkların karşısına çıkmıştı.

Yazıları ve sözleriyle aralarında bizim de bulunduğumuz nice nesillerin hayatını etkilemiştir. Üstad bütün dahiler gibi anlaşılması ve anlatılması zor bir sanatkardı.

Necip Fazıl şerefi, izzeti, güzeli ve estetiği dışarıda arayanlara daima vatan coğrafyasını işaret etti. Batması istenen kadim medeniyetimizin bu topraklarda yeniden yükseleceğine inanıyordu.

Hakikatleri korkusuzca dile getirdi, yaşadığı onca mağduriyete rağmen 'diriliş ruhunun kaynağı Türkiye'dir' demekten geri durmadı. Necip Fazıl bu millete kimsenin icazetine muhtaç olmadan ruh kökünden aldığı cesaretle var olabileceğini gösterdi.

Öz yurdunda parya muamelesi gören bu millet, tarih sahnesine çıkma özgüvenini onun kelimelerinde buldu. Üstadın eserleri gençlerimizin yolunu aydınlatmaya devam ediyor.

Asırlar geçse de bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor. Dün de kendi bencil hesapları için ülkeyi ateşe atmaktan çekinmeyenler vardı, bugün de aynı yoldan gidenler var.

Necip Fazıl'ı anlamak, yükselttiği dava bayrağını daha ileri taşımak hepimizin boynunun borcudur."