Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Milletimize hizmet etmek üzere yeni görev yerlerine uğurlayacağımız genç kardeşlerimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum. 42 aylık yetiştirme sürecini tamamlayan, 16'sı kadın olmak üzere toplam 96 kaymakam adayımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren ailelerinize, bilgi ve tecrübeleriyle önünüzü açan hocalarınıza ve meslek büyüklerinize teşekkür ediyorum. Taşıyacağınız unvanın içinde mülk ve idare gibi iki büyük kavram bulunuyor. Devletin kudreti adaletle itibar kazanır, otorite hukuka bağlılıkla sağlanır.

Burada bir hususu sizlerin dikkatine öncelikle getirmek istiyorum. Bizler, 2000 yılı aşkın mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip milletlerden biriyiz. Millet yöneticilerinden emaneti korumasını bekler. Yönetici vatandaşın yanında olmalı. Devlet geleneğinin asıl kıymeti, ahlaki sürekliliği yaşatabilmektedir.

“BENİM GÖZÜMDE KAYMAKAMIN MESAİSİ OLMAZ”

Ateşten gömlek giydiniz, emanete gölge düşürmeyeceksiniz. Mülki idare amirliği sabah 9 akşam 6 saatleri arasında sığdırılacak bir meslek kesinlikle değildir. Bakın çok açık söylüyorum, benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Gecesi gündüzü olmaz, tatili hiç olmaz. Mesainiz bitse bile vicdan muhasebeniz devam etsin. Çarşı ve pazarla bağınızı hiçbir zaman koparmayın.

“DEVLET KAPISI ÇARE KAPISIDIR”

Devlet kapısı, unutmayın, hacet kapısıdır. İhtiyaç kapısıdır. Çare kapısıdır. Kapınıza gelen vatandaşın sıkıntılarını sonuna kadar dinleyin. Elbette her talebi karşılamayabilirsiniz. Her sorunu çözemeyebilirsiniz. Bu durumda muhatabınızın anlayacağı bir üslupla sebebini izah edin. Çözüm yollarını gösterin. İnsanımızı belirsizliğe mahkûm etmeyin. Özellikle engelli kardeşlerimizi, şehit yakını ve gazilerimizi, Cenab-ı Allah'tan ve devletten başka sığınacak kimsesi olmayanları ihmal etmeyin. Kamu hizmetinin içine husumet girmez, kayırmacılık girmez, bir insanın hakkını başka bir insanın nüfuzuna feda eden anlayış giremez. En önemli mesele milletin imkanlarını titizlikle korumanızdır. En tesirli nasihat insanın kendi davranışıdır. Devlette devamlılık esastır.

“HİÇBİR YAPIYA MÜSAMAHAMIZ YOKTUR”

İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur. Terörsüz Türkiye projemizin temelinde insanımızın güven içinde yaşaması, kardeşliğimizin güçlenmesi ve ortak geleceğimize duyulan inancın büyümesi vardır. Türkiye'nin 40 yılına ve 2,3 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan terörü gündemden çıkartacağız. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Sosyal medya çağında en fazla örselenen değerlerimizin başında mahremiyet bulunuyor."