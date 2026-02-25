Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu. "Türkiye'nin yaşadığı değişimi içlerine sindiremediler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Emek Sofrası Buluşması" iftar programına katıldı.



Cumhurbaşkanı iftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria'da devam eden saldırı ve katliamlarına tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'in okullardaki Ramazan ayı genelgesine yönelik yayınlanan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisini de sert ifadelerle eleştirdi. “Laikliğin arkasına saklanıyorlar” diyen Erdoğan “Türkiye'nin 23 yıldaki değişimini sindiremeyen, zihnen, fikren fosilleşmiş güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz. Hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasınlar biz toplumun hak ve özgürlüklerini genişletmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları satır başlarıyla şöyle:

“GAZZELİ KARDEŞLERİMİZ TÜM MÜSLÜMANLARA ÖRNEK OLUYOR”



"Sizlerin şahsında 81 ilimizin tamamında alın teri ve emeğiyle ülkemize değer katan tüm çalışanlarımıza, tüm işçi kardeşlerimize selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.



10 Ekim'de bizimde çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'ya saldırılarını artırarak sürdürüyor. İsrail’in saldırıları sonucu 11 Ekim'den bu yana 615 Filistinli şehit 2 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı. İnsani yardımların girişinde halen ciddi güçlükler çekiliyor. Gazze’nin nefes borusu olan Refah sınır kapısında kısıtlamalar, zulümler ve keyfi davranışlar maalesef devam ediyor.

Yıkıntılar arasında derme çatma binalarda iftar yapan, bunlara rağmen zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor.



Cenabı Allah Gazze'deki mazlumlarla birlikte zulüm gören tüm canların yardımcısı olsun.



“DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK”

2002 yılından beri siz değerli kardeşlerimin hakkını vermeye adil ve huzurlu bir çalışma iklimi inşa etmeye gayret gösterdik. İlk günden beri hedefimiz işçi, işveren, kamu görevlisi dahil herkesin hukukunun korunduğu, iş barışının en ideal seviyede sağlandığı bir sistemi ülkemize kazandırmaktı. Ne ülkemizdeki malum çevreler gibi sermaye düşmanlığı yaptık, ne sermayeyi renklere ayırdık ne de rızkını alın teri dökerek kazanan emekçi kardeşlerimizin haklarının gasp edilmesine göz yumduk.

Dengeli, rasyonel politikalarla işçi, memur ve sendikalarımızın şartlarını iyileştirmek için çaba harcadık. Yıllardır bizden önceki siyasilerin vaatlerinden öteye gitmeyen alanlarda devrim niteliğinde adımlar attık.

Burada öne çıkan reformlarımızı sizlerle kısaca paylaşmak isterim. 1 Mayıs biliyorsunuz bu ülkede yıllarca en fazla tartışma konusu olan hususlardan biriydi. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan ederek bütün bu gereksiz tartışmalara biz son verdik. İşçi kardeşlerimizin daha emniyetli koşullarda çalışmalarını temin etmek için iş sağlığı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununu revize ederek iyileştirdik. Sendikaların kuruluş şartlarını biz kolaylaştırdık. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik. Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık. Ana muhalefet partisinin anayasa mahkemesine taşıyıp iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini biz yürürlüğe koyduk.

Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık. Kamu çalışanlarımız artık cuma izni, hac izni gibi haklardan tam ve etkin şekilde yararlanabiliyor. Tabii burada şunu da önemle ifade etmek durumundayım. Yıllarca örselenen, yıllarca hakları yok sayılan keyfi yasaklarla on yıllar boyunca mağdur edilen insanlarımıza yönelik bu düzenlemelerin ülkemizdeki kimi çevreleri ciddi manada rahatsız ettiğini görüyoruz.



“HEZEYANLARINA GÜLÜP GEÇİYORUZ”



Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden, 27 Mayıs'tan beri milli iradeye yönelik darbe girişimlerinde cuntacılara sivil alanlarda tetikçilik yapma dışında hiçbir görevi olmayan, Türkiye'nin 23 yılda yaşadığı değişimi içlerine sindiremeyen, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına sadece gülüp geçiyoruz.



Onlar ne derse desin, hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın, biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz."