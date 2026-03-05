Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki iftar programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda esnaf ve sanatkarlarla iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarın ardından açıklama yapıyor.



Açıklamalardan satır başları şöyle:



"Alın teriyle emeğiyle, samimi ve özverili gayretleriyle tüm ticaret erbablarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun.



Esnaf ve sanatkarlarımızı var eden bu kadim değerlere her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan bir dönemin içindeyiz. Dünyamız yakın zamanda eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ne yazık ki başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor.

Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü bir boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığının açıklanmasıyla birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüzde yirmilere varan artışlar oldu. Biz de akaryakıt fiyatlarında bu jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışların önüne geçmek amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldık.



İlk günden beri barış için verdiğimiz mücadele ortadayken, kimse kardeşlik hukukunu zedelen tavırda olmamalı.

Vatandaşlarımız şundan emin olsun. Hükümetimiz İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadrolarıyla ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden beri tutmak için ne yapması gerekiyorsa yapmaktadır. Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır.

