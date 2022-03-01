Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir an önce ateşkes sağlansın

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Kosova'nın kalkınmasına, uluslararası alanda hak ettiği alanda yer almasına büyük önem veriyoruz.

Türk firmaları Kosova'ya 400 milyon euroya varan yatırım yaptı. Kosova Türk toplumu Kosova ile beşeri ilişkilerimizi temsil ediyor.

Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin barışı öne çıkarması elzemdir. Sürecin bölgede kapsamlı bir ssonuca ulaşması en büyük arzumuzdur.

Görüşmemizde FETÖ ile müşterek mücadelemizi de ele aldık. Değerli mevkidaşıma dostluk ve kardeşlik hukuu temelinde atılması gereken adımları aktardım. Az önce imzaladığımız anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum.

"KOSOVA'YI DÜNYA'DA İKİNCİ OLARAK TANIYAN ÜLKE BİZİZ"

Bildiğiniz gibi Kosova'nın tanınması noktasında ilk adım ABD tarafından atılmıştır. O zmaanlar ben başbakandım ve kabine toplantısındaydık. İkinci tanıyan ülke biz olduk. Ben dünyadaki başbakan dostlarımla çalışma yaparak Kosova'nın tanınması sürecini hızlandırdım. Hala buna devam ediyor. Buna yönelik görüşmelerimiz devam ediyor. Değerli kardeşim Osmani bana bazı ülkelerin adını verdi. Onlarla görüşeceğiz.

NATO konusuna gelince, NATO'nun önemli bir ülkesi olarak Türkiye'nin bu konuda bir konuda bir sorunu yok. Biz Kosova'ya tanımak için adım atarız ve Kosova'yı tanırız.

Türkiye ve Kosova arasında 3 anlaşma imzalandı.

"TÜRKİYE'Yİ AB'YE ALMAKTA NEDEN HALA ENDİŞE EDİYORSUNUZ?"



Öncelikle 1959 ve 1963 yılları arası AB'nin Türkiye'yi AB birliğine alma sürecine ilişkin oyaladığı tarihlerdir. O günden beri süreç böyle işledi. Şu anda Ukrayna'nın buna yönelik bir gayreti var. Biz buna karışamıyaz, kendimizden sorumluyoruz. Bunu takdirle karşılıyoruz. Ama ben diyorum ki niye hala Türkiye'yi AB'ye almaktan endişe duyuyorsunuz?



NATO konusuna gelince, biz BATO'nun genişlemesi tarftarıyız. Ben AB üyesi ülkelere diyorum ki lütfen Ukrayna'ya karşı gayreti Türkiye'ye de gösterin.

"ORTAK ÇAĞRIMIZ BİR AN ÖNCE ATEŞKESİN İLAN EDİLMESİ"

Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun."

OSMANİ: TÜRKİYE ASLA BİZE SIRTINI DÖNMEMİŞTİR



Osmani'nin açıklamalarından satırbaşları,



"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin halkı ve kurumlarına bize verdiği destekler için çok teşekkür ederim.Kosova'nın sesinin uluslararsı arenada çıkmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yardımcı olmuştur.



NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin desteğini bekliyoruz. Rusya, Batı Balkanlarda'da istikrarsızlık amaçlıyor. Daha önce de söylediğim gibi Kosova hala Sırbistan'ın olumsuz davranışlarıyla karşı karşıya gelmektedir. En önemli müttefiğimiz Türkiye asla bize sırtını dönmemiştir. Şuna inanıyorum ki aramızdaki işbirliğini daha da derinleştireceğiz.



Kosova'da her zaman size saygı duyan ve sizinle işbirliği yapmak isteyen bir halk bulacaksınız.".