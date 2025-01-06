Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğn'ın konuşmasından önemli satır başları şu şekilde:



"Sancılı ve sarsıntılı bir yılı geride bıraktık. Yeni umutlarla 2025 yılına merhaba dedik. Yeni yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son asrın en barbar soykırımını yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 senesinin barışa vesile olmasını diliyorum. Filistin'de kanın ve katliamın durması için tüm yolları deniyoruz.

Kızılay'ı AFAD'ı ile tam bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek kapının aralanması için elimizden geleni yapıyoruz.

1 Ocak günü Filistinli kardeşlerimizle dayanışma ortaya koyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu buluşmadan bakıyorsunuz hemen birileri rahatsız oluyor. İnsanlık ittifakına tepki gösterenler, insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ TRENDİ 2025'TE DAHA DA HIZLANACAK

Tüm ihracatçılarımızı bugün bir kez daha tebrik ediyorum. Kendilerinden daha fazla çaba beklediğimi ifade etmek istiyorum.



TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir. Senelik enflasyon 2023 sonuna kıyasla 20 puan düşmüştür.

Enflasyonda düşüş trendi 2025 yılında daha da hızlanacak.

Bazı sektörlerde fahiş fiyatlamalar maalesef devam ediyor. İşçilik maliyetinde yaşanan artışla ürüne yansıyan fiyat farkı arasında da uçurum oluşuyor.

Fırsatçılara göz açtırılmayacak. Şunun bir defa çok iyi anlaşılması lazım, serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amacı serbest piyasaya müdahale değil, işleyişin daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesini temin etmektir. Enflasyon düştükçe emeklimiz, memurumuz, 85 milyonun tamamının alım gücü de artacaktır.

Enflasyonla mücadelede son 1,5 yılda önemli kazanımlar sağladık. 2025'te hedefimiz bu meseleyi çözüme kavuşturmaktır.



"DEPREM BÖLGESİ EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ"



252 bin konut ve iş yerimizi 365 günde tamamlayacağız. 2025'te toplam 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz



Asrın felaketinin ardından bölgede asrın inşa seferberliğini başlattık. Bu amaçla günümüz fiyatlarıyla toplam 2,6 trilyon lira harcadık. Yani bugünkü kurla 75 milyar dolar tutarında harcama yaptık.

155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kahramanmaraş'ımızda hep birlikte afetzede kardeşlerimize teslim etmiştik. İnşallah 201 bininci yeni yuva ve işyerimizin anahtarlarını da yakında hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

2025 yılında 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. 584 milyar lira bütçeden kaynak ayırdık. 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen siyasetçileri 2025 yılında da mahcup edeceğiz.

Bölgemizde yeni bir dönem başladı. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak, yakın gelecekteki en öncelikli hedeflerimizden biridir.



Suriye'nin parçalanmasına üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor.

5G ihalemizi 2025'te yapacağız."