Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda bölgenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede çocukları Dolmabahçe'de ağırlıyor.

"Devletimiz ve milletimiz depremin yaralarını sarmak, geride kalanlara sahip çıkmak için tüm imkanlarını seferber etti." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl içinde şehirleri yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TCG Anadolu gemimiz gibi nice projeyi ülkemize kazandırmak bizi çok sevindirdi." dedi.

"ÜLKEMİZE KAZANDIRMAK BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Çocuklarımızı hayalleri ile buluşturmak için 21 yıldır gece gündüz çalıştık. Şimdi de ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmak istiyoruz.

Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum.

Bunun için yoğun bir hazırlık ve gayret içindeyiz. Biraz önce beraberce Boğaz'dan uğurladığımız TCG Anadolu gemimiz gibi nice projeyi ülkemize kazandırmak bizi çok sevindirdi.

"TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ"

Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı. 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz.

Hayatın akışı içinde kazanımlar yanında afetler ne yazık ki kayıplar da yaşanabiliyor. Deprem felaketlerinde işte böyle bir üzüntü yaşadık. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımız geride sevdiklerini bıraktı.

Sizlerin de içinde bu depremlerde yakınlarını, tanıdıklarını kaybedenler var. Ebedi aleme göç eden bu kardeşlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.

Devletimiz ve milletimiz depremin yaralarını sarmak, geride kalanlara sahip çıkmak için tüm imkanlarını seferber etti. İnşallah 1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz.

Nitekim dün Kahramanmaraş'taydım, bunun ötesinde Nurdağı'ndaydım. Orada köy evlerinin teslimatını yaptık. Kahramanmaraş'ta da yine aynı şekilde depremzedelerimizle bir araya geldik. Hayatını kaybeden insanlarımızı tekrar geri getiremeyiz ama geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkacağız.