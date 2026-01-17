Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanal bahis belasına karşı eylem planını uygulamaya koyduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Şahsımın da kurucuları arasında yer aldığı Birlik Vakfı, eğitim ve kültür alanında 40 yıldır mühim bir misyonu yerine getiriyor. 50 ilimizdeki 55 şubesinde bilim, kültür ve sanat faaliyetlerine oldukça geniş bir yelpazede gençlerimizin elinden tutuyor. Konferansları, panelleri ve yayın faaliyetleriyle farklı ihtisas alanlarındaki komisyonlarıyla Birlik Vakfı, ilim ve irfan hazinemizi maziden atiye ulaştırıyor.

- Bu ocaktan yetişen kardeşlerimiz siyasetten iş hayatına, akademiden bürokrasiye Türkiye'ye hizmet ediyor. Tüm zorluklara rağmen, 29 Mayıs 1985'ten beri tekerleğin tümsekte kalmasını bekleyenlere rağmen bütün bu hizmetleri yaptık, yapıyoruz.

- 1916 yılında kurulan Milli Türk Talebe Birliği, Türkiye'nin en köklü öğrenci teşkilatı olarak dalları vatanımızın dört bir yanına uzanan binlerce talebeyi gölgesinde serinleten büyük bir çınardır. Milli Türk Talebe Birliği, Türkiye'nin sancılı günlerinde şahsım dahil birçok gencin milli şuur kazanmasına, bu ülkeyi anlamasına vesile oldu. Gençlik yıllarımda aktif görev üstlendiğim Milli Türk Talebe Birliği'nde her birinden çok şey öğrendiğim nice büyüğümüz vardı.

“SANAL BAHİS VE KUMAR BELASINI KÖKÜNDEN KURUTMAK İÇİN EYLEM PLANINI UYGULAMAYA KOYDUK”

- Kültürün, geleneğin dönüştüğü hatta tüm bunların kuşatma altına alındığı bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi ve enformasyon hiç olmadığı kadar hızla yayılıyor. Teknoloji ve dijitalleşme eski dönemlerle kıyas dahi kabul etmeyecek yeni avantajlar sunuyor. Bu nimetlerden hepimiz istifade ediyoruz. Fakat bunların beraberinde getirdiği yeni sınamaları da çok yakından hissediyoruz.

- Küresel ölçekte kültür emperyalizminin dayatmaları sebebiyle bireyden aileye, aileden topluma uzanan bir tefessüh riski ile karşı karşıyayız. LGBT gibi sapkın akımlardan bağımlılığa, aile kurumuna dönük saldırılara, tüm insanlığa, 86 milyon vatandaşımızı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz.

- Buna karşı hükümet olarak kuşkusuz her seviyede tedbirlerimizi alıyoruz. Mesela insanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk. Toplumun çekirdeği olan aileyi güçlendirmek için farklı projeleri hayata geçirdik.

“BU KUŞATMAYI ANCAK EL ELE VERİRSEK KIRABİLİRİZ”

- Siyasi partilerimizin abuk sabuk gündemleri terk edip ülkenin ve milletin can yakıcı sorunlarına odaklanmasına ihtiyacımız var. Gençlerimizin rol model gördüğü sporcularımızın, sanatçılarımızın bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var. Ailelerimizin bilinçlenmesine, meselenin farkına varmasına ihtiyacımız var. Tekrar vurguluyorum; gençlerimizin üzerindeki olumsuz etkileri sadece topyekun bir dayanışma ruhuyla engelleyebiliriz. Aileyi önemsiz hale getirmeyi, gençlerimizi çökertmeyi böylece adım adım bireyi köleleştirmeyi hedefleyen bu kuşatmayı ancak el ele verirsek kırabiliriz.

“UZAKTAN KUMANDA İLE KONTROL EDİLENLERİ MUHATAP ALMAYIZ”

- Sokak eylemlerinde öne sürdükleri gençler üzerinden prim toplamaya çalışanlar bunlar... Görevini yapan jandarma personeline, yolsuzlukların peşine düşen yargı mensuplarına, baklava kutularına gizlenen rüşveti deşifre eden polislere hakaret eden, tehdit eden aynı şekilde yine bunlar. Ne bir fikir, ne bir öneri ne de bir siyasetin ufkunu açan bir proje... Elle tutulur hiçbir şey yok. Durum öyle vahim ki; en büyük eserleri olarak onlardan geriye sadece hacimli bir hakaret sözlüğü kalacak.

- Ana muhalefet yönetimi eğer gerçekten Türkiye merkezli siyaset yapmak istiyorsa bu anormallikten kurtulmalı. Diğer türlü uzaktan kumanda ile kontrol edilenleri ne millet ciddiye alır ne de biz muhatap alırız.