Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir sabotaj, Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Açıklamalar özetle şöyle:

"Akademideki eğitimlerini başarıyla nihayete erdiren tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Genç polislerimizi titizlikle eğiten bilgi ve tecrübeleriyle bu kardeşlerimizi hem mesleğe hem de hayata hazırlayan tüm hocalarımıza, amirlerimize, yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin içerisinde, ülkemizde ve yurtdışında fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen özel harekat kahramanlarını anmak üzere yine burada Gölbaşındayım. O gece istiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını feda eden vatan evlatlarını yine rahmetle andık.



"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"



Şehit ve gazilerimizin emanetine, canımız pahasına sahip çıkacağız. Devletimizi, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için elimizle birlikte gövdemizi de gerektiğinde taşın altına koyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şehitlerimizin asil ruhlarını şahit kılsın. Sevgili kardeşlerim, bugün polis akademimizin farklı birimlerindeki eğitimlerini tamamlayan toplam 8 bin 238 öğrencimizi mezun ediyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Polis akademisi eğitim merkezinden 162, polis meslek yüksek okulumuzdan 2 bin 441, polis meslek eğitim merkezimizden de 5 bin 604 kardeşimiz yeni görevlerine başlamak üzere emniyet teşkilatımızın kadrolarına katılıyor. Milletimizin huzur ve emniyeti için yüksek bir vazife şuuruyla çalışacak siz kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum.



Her birinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Aynı şekilde Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Kırgızistan, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Ruanda ve Somali'den gelerek burada öğrenim gören 32 öğrencimizi de tek tek kutluyorum. Akademide edindikleri bilgi ve tecrübeleri ülkelerinin polis teşkilatında en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Bu kardeşlerimizden, ailelerine, arkadaşlarına, dostlarına bizden kucak dolusu selam götürmelerini de rica ediyorum.



Emniyet hizmetleri alanında çok köklü ve kurumsal bir geçmişe sahibiz. Biliyorsunuz bu sene polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönemini kutladık. Polis akademimiz ise 146. yılını idrak ediyor. Bünyesindeki fakültelerle, enstitülerle, meslek eğitim merkezleri ve yüksek okullarla polis akademimiz emniyet teşkilatımızın adeta bel kemiğini oluşturuyor. Buradan yetişen vatan evlatları ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türk polisine yakışır şekilde özveriyle çalışıyor, devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Polis akademimiz emniyet teşkilatımıza nitelikli ve şuurlu personel kazandırmanın yanında eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle çok kıymetli işler yapıyor.



"TAŞIDIĞINIZ KİMLİKLER ÜLKENİN EMNİYETİNİN TAPU SENEDİDİR"

Görevlerine başlayacak polislerimizden şu hakikati asla unutmamalarını istiyoruz. Sevgili genç kardeşlerim, üzerinizdeki üniformalar hiç tereddüt etmeden şehadete yürüyen yiğitlerin kıyafetidir. Taşıdığınız kimlikler bu ülkenin huzur ve emniyetinin tapu senetleridir. İstisnasız hepiniz, güvenlik güçlerimizin her bir mensubu, bu milletin göz bebeğidir, geleceğimizin güvencesidir. Ülke genelinde asayişi temin eden, terörle etkin şekilde mücadele eden, çetelere, mafyalara, katillere, zehir tacirlerine, trafik magandalarına ve siber zorbalara göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza kast edenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz. Ülkemizin selameti için mesai mefhumu gözetmeden 7/24 görev başında olan tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri korusun.

Tabi şunu da ifade etmek durumundayım. Sizler kimi zaman en çetin arazilerde, en çetin koşullarda görev yapacaksınız. Bazen en kritik operasyonlar, en hayati misyonları icra edeceksiniz. Ne olursa olsun milletimizin duasının, devletimizin desteğinin sizlerle olacağını bir an olsun aklınızdan çıkarmayacaksınız. Unutmayın, adaleti yaşatırsanız millet size sahip çıkar. Hakkı gözetirseniz devlet size omuz verir. Vicdanla davranırsanız bu aziz millet sizi hep başının üstünde taşır.



Bakınız polis akademimizin logosundaki çift başlı kartal bizim sınırları aşan cihan anlayışımızı, koç boynuzu gücümüzü, cesaretimizi, kahramanlığımızı, 8 köşeli yıldız da liyakat ve ehliyetimizi temsil ediyor. Meslek hayatınız boyunca sizlerden bu değerleri kendinize daima rehber edinmenizi bekliyorum.



Bugüne kadar emniyet teşkilatımızın her türlü ihtiyacını giderme noktasında azami hassasiyet gösterdik. Çalışma şartlarının düzenlenmesinden, özlük haklarının iyileştirilmesine, teçhizat ve lojistik temininden, insan kaynaklarının geliştirilmesine, polislerimize daima destek olduk. Yakın zamanda emniyet hizmetleri mensupları atama ve yer değiştirme yönetmenliğinde yaptığımız değişiklikle polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık.



Polislerimizin emeğini ön planda tutan, şeffaf, adil ve aile huzurunu gözeten bu düzenleme için İçişleri Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Yine 19 Mart yolsuzluk operasyonu sonrasında sokakları karıştırmaya yönelik provokasyonlarda maruz kaldıkları onca harekete, kışkırtmaya, asitli, baltalı saldırılara rağmen soğukkanlılıklarını muhafaza eden emniyet güçlerimizi kutluyorum.



"KANIT VARSA VERiN MAHKEMEYE"



Burada şunu da açık ve net söylemek istiyorum. Polis demek geceyi nöbetle karşılamak, bayramı karakolda geçirmek, kendi çocuğunun en özel gününde başka çocukların güvenliğini sağlamak demektir. Polis demek her an hukukun emrinde, adaletin izinde, milletin ve devletin hizmetinde olmak demektir. Polislerimizin nasıl bir fedakarlıkla çalıştığını çok iyi bilen bir siyasetçiyim.



Bu vatan için, bu millet için, toplumun esenliği, emniyeti için nasıl yüksek bir vazife bilinciyle mücadele ettiğinizin en yakın şahidiyim. Hal böyleyken, hırsı aklını esir almış kimi siyasilerin polisimizi mesnetsiz iddialarla rencide ettiklerini görüyoruz. Çıkmışlar, polisin suçüstü yaptığı bir rüşvet rezaletini aklamak için kumpas yalanına sarılıyorlar. Elimizde şu kadar saatlik video kaydı var diyorlar. Sadece polislerimizi değil, rüşvetin peşine düşen hakim savcılarımızı da töhmet altında bırakıyorlar. Dünyalarını sarmış yolsuzluk virüsünü temizlemek, rüşvetçilerle mücadele etmek yerine bu milletin tertemiz evlatlarının şerefiyle oynuyorlar. Bakın bunun adı siyaset değildir, çamur at izi kalsın pişkinliğidir. Madem elinde 32 saatlik video kaydı var, sağda solda konuşacağına versene mahkemeye. Öyle ya ortada size karşı kurulmuş bir kumpas varsa toplarsın delillerini gidersin mahkemeye kumpasçılardan bunun hesabını sorarsın. Ama bunu yapmıyorsan söylediklerini ispat edemiyorsan müfteri olarak anılmaktan kurtulamazsın.



"DAHA ÖZENLİ BİR DİL KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için hiç kimse polise, yardım mensuplarına iftira atamaz. Onları meydanlarda hedef gösteremez. Biz buna izin vermeyiz. Biz bu kirli siyaset tarzını, bu sorumsuz siyaset anlayışını reddediyoruz. Herkesi özellikle de ana muhalefeti, emniyet ve yargı camiamıza karşı daha vicdanlı, daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Bir yandan yolsuzluk çarklarını teker teker parçalarken diğer yandan ülkemizi terör belasından kurtaracak adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizde acı ve gözyaşıyla dolu bir dönemi inşallah kapatacak, merkezinde kardeşliğin, huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açacağız. Unutmayın, Nazlı Hilal'in gölgesinde, Ezan-ı Muhammediyelerin huzur veren ikliminde, 86 milyon hep birlikte güven içinde kardeşçe yaşayacağız. Hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek. Cenab-ı Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle bugün mezuniyet sevinci yaşayan 8 bin 238 polisimizin tamamını bir kez daha tebrik ediyorum."

