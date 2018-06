Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen mitingindeki konuşmasında, Bursa'daki ihtiyaç sahiplerini yaklaşık 3 katrilyon liralık bir kaynakla desteklediklerini söyledi.



TOKİ aracılığıyla Bursa'da toplam 20 bin 871 konut projesini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, 2002'ye kadar Bursa'ya 200 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, buna 343 kilometre yol daha ekleyerek 543 kilometreye ulaştırdıklarını anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam maliyeti 1,5 katrilyon lira olan 16 yol projesinin yapımlarının sürdüğü bilgisini vererek, İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu projesinin 141 kilometrelik kesiminin Bursa sınırlarında olduğunu, 73 kilometrelik kesiminin tamamlandığını, kalan bölümünde de yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



Otoyol ile İstanbul-Bursa arasının 2,5 saatten bir saate indiğine işaret eden Erdoğan, "Bay Kemal, Bay Muharrem. Bay Muharrem sen de tabii Yalova'dan İstanbul'a buraları kullanıyorsun. Sizin geçmişinizde böyle bir şey var mı? Yok." diye konuştu.



Erdoğan, Bursa-Bilecik hızlı tren projesinin yapımının süratle devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti:



"Ama bunlar karşı, 'istemezuk' diyorlar. Çünkü bunların tarihi böyle. İnşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp hizmetinize sunuyoruz. Bu hızlı tren hattıyla Bursa'yı Bilecik'e, Sakarya'ya, İzmit'e, İstanbul'a, Eskişehir'e, Ankara'ya, Sivas'a, Erzincan'a ve Konya'ya, Polatlı kavşağından Afyon-Uşak-Manisa-İzmir illerimize bağlıyoruz. Bu hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa-Eskişehir arası bir saat, Bursa-Ankara arası 2 saat 15 dakika, Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika, Bursa-Konya arası 2 saat 20 dakika, Bursa-Sivas arası ise 4 saate inecek."



Gemlik Limanı'nı Bursa'ya bağlamak için hayata geçirecekleri Bursa Gemlik Demiryolu projesinin hazırlıklarının tamamlandığını ve yakında yatırım programına alınacağını bildiren Erdoğan, "Bu hatla Bursa Serbest Bölgesi ile Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin yükleri demir yoluyla taşınabilecek." dedi.



"ULUDAĞ'I DÖRT MEVSİM TURİZMİN YAPILACAĞI MERKEZ HALİNE GETİRİYORUZ"



Erdoğan, Bursa'ya yüksek hızlı tren garı yapacaklarını, son 16 yılda şehre 18 baraj ve 15 gölet inşa ettiklerini, 11 baraj ve 2 göletin yapım çalışmalarının da devam ettiğini anlattı.



İnşası süren Gemlik Büyükkumla Barajı ile Gemlik Körfezi'ndeki yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu temin edeceklerini söyleyen Erdoğan, İznik Barajı'nın da yapımına başladıklarını belirtti.



Erdoğan, inşa ettikleri sulama projeleriyle Bursa'da 517 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Uludağ ülkemizin en güzel milli parklarından biri. Ortalama dört ay süreyle kış sporları yapılan Uludağ'da özel sektöre ait 30 turizm tesisi, kamuya ait 16 tesis bulunuyor. Uludağ'ı bütüncül bir şekilde ele alarak turizmi geliştirmek ve Bursa'nın marka değerini artırmak için Tabiat Turizmi Master Planı ve Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı hazırladık. İnşallah Uludağ'ı dört mevsim turizmin yapılacağı merkez haline getiriyoruz."



"FAKİR BİR TÜRKİYE'DE BUNLARI YAPABİLİR MİSİN BAY KEMAL?"



Bursalı çiftçilere son 16 yılda toplam 1,4 katrilyon lira tarımsal destek verdiklerine değinen Erdoğan, "Ama Bay Kemal, 'Çiftçiye bir şey vermiyorlar, çiftçi aç' diyor. Yalan söyleme, dürüst ol dürüst. Ama bu adamın hayatında dürüstlük yok ki. Şimdi o oldu bu konuda usta, Bay Muharrem de çırak. O neyse o da o. Hiç farkları yok, al birini vur öbürüne." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan Bursalı çiftçilere yüzde 50 hibe verdiklerini, ipek böcekçiliği yatırımlarını desteklediklerini, alet ekipman alımı ve dut bahçesi tesisine yönelik yatırımlara yüzde 100 hibe sağladıklarını aktardı.



"Fakir bir Türkiye'de bunları yapabilir misin Bay Kemal?" diyen Erdoğan, tarımsal üretimi artırmak için Bursa'da dört tarımsal ovayı sit alanı olarak koruma altına aldıklarını söyledi.



Erdoğan, son 16 yılda toplam 275 bin Bursalıyı İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdiklerini, Bursalı işveren ve sigortalılara 5,7 katrilyon lira tutarında teşvik verdiklerini vurguladı.



Eğer büyüyen bir ülke olunmasa bunların yapılamayacağına işaret eden Erdoğan, "7,4 böyle oldu. Ama anlamaz öbürü zaten o da tam ustasına çekmiş çırak. Bursa'da bir teknokent, 90 Ar-Ge merkezi, 12 tasarım merkezi kurduk. Öte yandan Bursa Teknolojik Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmaları devam ediyor. Bu proje, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın öncülüğünde, Sanayi Bakanlığımızın desteğinde hızla hayata geçiyor." diye konuştu.



Erdoğan, bu yatırımların Bursa ve Türkiye ekonomisine 100 katrilyon katkı sağlayacağını belirterek, 150 bin kişiye iş imkanının ve 40 milyar dolar ihracatının bu proje kapsamında gerçekleşeceğini söyledi.



"İKBALİNİ, ÜLKESİNİN BATMASINA BAĞLAMIŞ MUHALEFETİMİZ VAR"



Seçimlerde cumhurbaşkanlığında kendisine, milletvekilliğinde AK Parti'ye destek sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Türkiye'de muhalefetin yıllardır bir türlü akıl erdiremediğimiz, bir türlü vazgeçiremediğimiz kötü bir huyu var. Bunlar istiyorlar ki kendileri hiçbir şey yapmadan, kafa yormadan, ter dökmeden, emek vermeden iktidar olsunlar. Milletimizin bu halleriyle kendilerine ülkeyi teslim etmeyeceğini bildikleri için de tüm umutlarını Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal olarak krize girip batmasına bağlamış durumdalar.



İkbalini, kendi ülkesinin batmasına, kendi milletinin sefaletine bağlamış bir muhalefetimiz var. Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. İşte bunun için, biz bunlara yıkım ekibi diyoruz."



Şair Mehmet Akif Ersoy'un, "Yıkmak İnsanlara Yapmak Gibi Kıymet mi Verir" şiirinin, "Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir. Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver 'işte budur kubbe' diye, iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan." dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Evet, bu çolpa herifler, milletimizin kazanımlarına göz dikmiş durumdalar. İşte yalan mı yalan bunlar da. Ne oldu? Man Adası'nda benim paralar vardı, ailemin paraları vardı. Yargı ne karar verdi? Bunları 197 bin liraya mahkum etti.



Şimdi Bay Kemal AİHM'e gidecekmiş. Nereye gidersen git. Dostların olabilir, git. Getir göster makbuz falan ne oldu. Hepsi yalan. Yok böyle bir şey, çünkü hayatın bu. 197 bin lira cezayı aldı şimdi istinafa gidecek. Bunlar sırf kendi ikballerini parlatmak için ülkemizin geleceğini karartmaktan asla çekinmezler."



İFTARA DAVET ETTİ



Vatandaşlarla 12 bin kişilik iftarda bir araya geleceklerini söyleyen ve vatandaşlara iftara gelip gelmeyeceklerini soran Erdoğan, vatandaşları iftara davet etti.



Erdoğan, kendisini çaya davet eden bir vatandaşa ise "Sen bizi çaya davet ediyorsun ben sizi iftara... Hangisi daha önemli. İftar." dedi.



Bursa'nın hizmetlerini ve kendilerini en iyi bilen şehirlerden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bursa bizim kimseyi ötekileştirmeyen, herkese kucak açan, demokrasi ve kalkınmayı milletimizin tamamı için gerçekleştiren karakterimizi çok iyi bilir. Türkiye'yi Bursa ile birlikte büyüttük, bugünlere getirdik. İnşallah 2023 hedeflerimize de yine birlikte ulaşacağız. Bursa güven demek, Bursa istikrar demek. Peki bütün bunlarla beraber bizi Bursa gerçekten çok ama çok iyi bilir. Onun için bu yürüyüşümüzü çok daha kararlı yapmamız lazım. Bursa huzur demek, Bursa mutluluk demek, barış demek. İşte bunun için Bursa hep bizimle beraber oldu, hep yanımızda oldu." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa, bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?" ifadesini kullanan ve 24 Haziran'da güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsını, Meclis'te AK Parti'yi destekleyip desteklemediklerini sorarak, olumlu yanıt almasının ardından, "Bursa, vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Bursa vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak.” dedi.



"Biz öyle hizmetin, projenin, yatırımın sadece vaadini yapanlardan değiliz. Biz icraatlarımızla konuşuyoruz, biz yatırımlarımızla konuşuyoruz." diyen Erdoğan, "Son 16 yılda Bursa’ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Söyleyin, bilmeyenlere söyleyin, Bay Kemal'in adamlarına, Bay Muharrem'e söyleyin, diğerlerine de söyleyin. Öyle hava tava değil 44,5 katrilyon yatırım yaptık Bursa'ya, 44,5." diye konuştu.



"BURSA'YA BİR TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ KAZANDIRACAĞIZ"



Şehre eğitimde 7 bin 886 yeni derslik yapıldığını belirten Erdoğan, "Bay Muharrem öğretmenmiş ya öğrensin. Onun öğretmenliği acaba kaç öğrencili sınıflarda oldu veya ne kadar okulda oldu?" dedi.



Yüksek öğrenim öğrencileri için 2 bin 738 kişi kapasiteli yurt binaları inşa ettiklerini ve yeni yurtların yapımının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, 43 bin seyirci kapasiteli stadın da Bursa’ya yakıştığını söyledi.



Mitingin yapıldığı eski stat alanının yerine de millet bahçesi yapacaklarını belirten Erdoğan, “Birçok şehrimize tematik müzeler kazandıracağız, bunlardan birisi de Bursa’ya. Bursa'ya bir Türk İslam eserleri müzesi kazandıracağız.” dedi.



Bursa'da 24'ü hastane olmak üzere 59 sağlık tesisini hizmete sunduklarını anlatan Erdoğan, Bursa'ya bin 355 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi yaptıklarını ve gelecek yıl bu hastanenin hizmete gireceğini söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, SSK Genel Müdürü olduğu dönemdeki SSK hastanelerine ilişkin bir video izlettiren Erdoğan, hastanede satılan galoşlara ilişkin görüntüler üzerine, "Galoş, galoş, 25 bin liraya galoş. Ey Bay Kemal senin gidecek yerin yok." ifadesini kullandı.



Videoda hijyen konusunda hastanelerin yetersiz olduğunun söylenmesi üzerine ise Erdoğan, “Hastane deyince akla ne gelir? Hijyen gelir, hijyen ama Bay Kemal’in genel müdür olduğu o hastanelerde hijyen diye bir şey yok.” diye konuştu.



Vatandaşlara, yapımı tamamlanan şehir hastanelerinden görüntüler içeren bir video daha izleten Erdoğan, “İnşallah bunlardan bir tanesi de Bursa’ya, önümüzdeki yıl” dedi.



"35 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK"



Türkiye'ye çok büyük sıçrama yaptıracak mega endüstri bölgeleri kuracaklarını açıklayan Erdoğan, "Kuruyoruz ama bunu Muharrem anlamaz, Kılıçdaroğlu anlamaz. Ötekilerin zaten çapını çok aşar. Ama mega endüstri bölgelerini Bursa çok iyi anlar, ülkemizde sanayinin, teknolojinin, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin merkezlerinden bir olarak Bursa da bu projenin içinde yer alıyor. Mega endüstri bölgelerinde ilk etapta, kardeşlerim 45 katrilyonluk yatırım yapılacak ve 35 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Daha sonra bu rakam yatırımda 140 katrilyona çıkacak, istihdam 100 bin kişiye kadar çıkacak." diye konuştu.



CHP'nin başında olmayı ülkenin hizmetinde olmaya tercih eden bir kişinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ne diyor? 'Gel bakalım buraya Muharrem.' Düşünün şimdi cumhurbaşkanı adayı, ona diyor ki 'Gel bakalım buraya Muharrem.' Yakasından rozetini söküp ortaya attıkları güya cumhurbaşkanı adaylarının tek derdi, geri dönüp partisinin başına geçmek. Gerçi Muharrem İnce'nin CHP ile başındaki zata ilişkin tespitleri çok isabetli. Biz söylesek yanlış anlaşılır ama Muharrem İnce bunu çok iyi anlatıyor. Gelin bunu Bay Muharrem'den dinleyelim."



Erdoğan, İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu eleştiren konuşmasını meydandakilere izlettirdi.



Videonun ardından İnce'ye seslenen Erdoğan, "Şimdi Bay Muharrem, 24 Haziran'da sen birinci olamazsan çekip gidecek misin? Gider mi? Ya bunlar aynı be... Göreceğiz ama bunların hepsi kayda giriyor. Bunlar arşivlerden kaçamazlar, biz kovalarız, onlar kaçamazlar. Yeter ki benim sevgili milletimle biz beraber olalım. Ya sizin evladınız olmak var ya ayrı bir bahtiyarlık, bu ne güzellik ya Rabbi? Sizle beraber yürüdükten sonra evelallah... 'Yürüyeceksin millet yürüyecek arkanda', böyle dedik, böyle yürüdük." ifadelerini kullandı.



"O DA BİR KÜÇÜK KILIÇDAROĞLU"



"CHP Genel Başkanı'nın çarkçılığına, dün söylediğini bugün yalanlamasına yüzü kızarmadan yalan söylemesine, iftira atmasına alışkınız." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bunların cumhurbaşkanı adayları da başımıza kesildi. O da bir küçük Kılıçdaroğlu, daha doğrusu o da çakma Kılıçdaroğlu. Türkiye bunların asıllarından ne gördü ki çakmasında hayır görsün. Yalandan, iftiradan, çarpıtmada, aslını aratmayan bu zat, söylediği her sözde kendisini biraz daha batırıyor. Bu manzaraya milletimiz adına üzülüyoruz. Her seçimde Kılıçdaroğlu'na 'Ben birinci çıkamazsam siyaseti bırakırım, sen de bırakır mısın' diye sordum. Şimdi aynı soruyu Muharrem İnce'ye de soruyorum. Gene 'hık mık' ediyor ama şöyle delikanlıca çıkıp göğsünü gererek 'Evet bırakırım' de ya. Çünkü derdi cumhurbaşkanlığı değil, derdi seçim kazanmak da değil, terk derdi, CHP'ye geri dönüp mevzi tutmak. Aslı bir yandan çakması bir yandan toplasanız CHP'ye bir genel başkan etmeyecek adamlar çıkmışlar 'Ülkeyi bize telsim edin' diyorlar. Bırakın milletim ülkeyi kendilerine emanet etmesini de önce partilerine sahip çıksınlar."



Sağa sola dağıta dağıta ortada CHP bırakmadıklarını, milletvekillerini ağlata ağlata başka partilere pazarladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin anamuhalefet partisini bölücü terör örgütünün güdümündeki partinin stepnesine çevirdiklerini dile getirdi.



"Dün 'Sakın ha Afrin'e girmeyin diyorlardı, bugün sakın ha Kandil'e girmeyin' diyorlar" ifadesini kullanan Erdoğan, adalet yürüyüşü diyerek tüm terör örgütlerine sahip çıkanların, bugün Amerika'dan gelen telefonlarla aynı işi yaptıklarını belirtti.



KIRAATHANE ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ



Seçim vaatleri arasında yer alan millet kıraathanesi projesine ilişkin eleştirilere cevap veren Erdoğan, "Biz kitap diyoruz, okuma diyoruz, kültür diyoruz, onlar işin kekine takılıp kalmışlar. Tabi bunlar biliyor, çocuklarımız okursa, araştırırsa, kendisini geliştirirse, bunların cemaziyelevvelini de öğrenir. İşte o zaman tüm foyaları ortaya çıkar. Ben kıraathane diyorum, o ne anlıyor biliyor musunuz? Kumarhane. Bay Kemal, şimdi göstereceğim sana bizim kıraathanelerde ne var? Kitaplar var, kek var, çay var. Orada okuyan gençler var." değerlendirmesinde bulundu.



Bu açıklamasından sonra AK Partili Zeytinburnu Belediyesinin yaptığı kıraathanenin görüntülerini izlettiren Erdoğan, "Bay Kemal, Bay Muharrem, kıraathane demek okuma evi demektir. Bak öğren, kıraat Arapça okuma, hane ev, okuma evi." dedi.



Millet kıraathanelerini Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını anlatan Erdoğan, bu yapıların 100 metrekareden 800 metrekareye kadar çıkabileceğinin bilgisini verdi.



Gençleri bu mekanlara çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Erdoğan, kıraathanelerin de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi 24 saat açık kalacağını, gençlerin burada ücretsiz bir şekilde ders çalışacağını vurguladı.



Devletin halkının hizmetkarı olduğunun altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirdiklerini ancak anamuhalefet partisinin zihniyetini değiştirmeyi başaramadıklarını dile getirdi.



Türkiye'de birçok reforma imza atan AK Parti'nin muhalefet anlayışını da yeni baştan inşa edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'yi vesayetin cenderesinden, muhalefeti de bu güçlerin rehavetinden kurtardıklarını söyledi.



Türkiye'yi darbecilerin tehdidinden, muhalefeti de bunların gölgesinde iktidara yürüme hevesinden kurtardıklarını belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz geri kalmışlıktan, muhalefeti de geri kalmışlık üzerinden ikbal devşirme kolaycılığından kurtardık. Ülkemiz korkularından muhalefeti de sürekli bu korkuları istismar ederek iktidara gelmek anlayışında kurtardık. Şimdi sıra muhalefeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun bir konuma getirmeye kaldı." ifadelerini kullandı.



Demokrasilerde iktidar kadar muhalefetin de önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, mevcut muhalefet anlayışıyla demokrasinin eksik kalacağını vurguladı.



Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarından birinin de yeni bir muhalefet anlayışı olduğuna dikkati çekerek, "Gerçi Muharrem'in morali bozulacak. Türkiye'nin morali bozulacağına varsın onun morali bozulsun." dedi.



"ŞİMDİ DE ASKERİMİZİN MORALİNE KAFAYI TAKMIŞ"



İnce'nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik eleştirilerini hatırlatan Erdoğan, "Bu kişi, terörle mücadele eden kahramanlarımıza karşı bir husumeti var ki sürekli onlara saldırıyor. Geçen gün Afrin ve Kuzey Irak hareketlerinin komutanı Metin Temel Paşamızı, apoletlerini sökmekle tehdit etmişti. Şimdi de askerimizin moraline kafayı takmış. Ben Malatya'dayım, mitingimizi yaptık, akşam Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odasının iftar var. İftara gittik, aynı masada oturuyoruz. Tabii Metin Temel Paşa protokolde. Çünkü 2. Ordu Komutanlığı orada, o da iftarda bizimle beraber. Konuşmamızı yapıyoruz, bu esnada öyle bir heyecan verici bir yer oldu ki o da alkışladı. TOBB Başkanı da alkışladı, salon hepsi alkışladılar. Bu alkış, Bay Muharrem'in moralini bozmuş. Bay Muharrem sen 'Afrin’e girme' demedin mi? Peki, bu ordu bu komutan Afrin'e girdi mi? Bunlar iç terörle mücadele ediyor mu? Siz bugüne kadar terörle mücadeleye yönelik meydanlarda bir cümle kullandınız mı? Ya siz zaten teröristlerle beraber yürüyorsunuz. Ankara'dan İstanbul'a terör örgütünün destekledikleriyle beraber yürümediniz mi? Allah aşkına, bu CHP'ye terörle mücadelede güvenebilir miyiz?



Bakın biz şu ana kadar sadece Afrin'de 4bin 600’ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Devam ediyoruz. Niye? Benim halkımın huzuru için gereken neyse yapacağız. Askerimiz Kandil'e ilerledikçe Muharrem'i efkar basıyor. Anlaşılan buna sadece Amerikan'dan değil, Kandil’den de 'bizi kurtar' diye telefonlar geliyor. Cumhurbaşkanı adayı değil, sanki telefon operatörü. Kılıçdaroğlu'nun Afrin'e girmeyin feryatlarını düşününce, Muharrem İnce’nin efkarına şaşırmamak gerekiyor. Aslı neyse çakması da o. Bu işler öyle mikrofonu eline alıp da dinlemediği, dinlese de anlamadığı, anlasa da gönlüne sığdıramadığı işlerle güya kendince dalga geçmeye benzemez. Bu millet senin moralini sandıkta öyle bir bozar ki insan içine çıkmaya yüzün kalmaz."



SANDIK UYARISI YAPTI



Herkesin oyuna, iradesine ve demokrasiye sahip çıkmasını isteyen Erdoğan, halkın ucuz ayak oyunlarıyla iradelerinin yok sayılmasına müsaade etmemeleri gerektiğini ifade etti.



Erdoğan, bayram tatiline gideceklere, "Tatilin telafisi olur ama sandığı telafisi olmaz" uyarısından bulundu.