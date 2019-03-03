Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim için anketçilerin değil milletin sesi önemlidir

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti.

Samsun'daki konuşmasında CHP'nin politikalarını eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:



"Kahraman güvenlik güçlerimizin çok ince çalışılmış operasyonlarıyla tek bir sivile zarar vermeden teröristleri yok ettik. O gün başarılı olamayanlar bugün bir başka yoldan tünel kazıyorlar. O zaman fiziki tünellerle hedefine ulaşamayanlar bugün benzer bir tüneli siyasi olarak CHP listelerinden açıyorlar. Milli iradeye karşı kazılan bu tüneli de mevcut CHP yönetiminin rızası, onayı, açık desteğiyle gerçekleştiriyorlar. Şu anki yönetim altında CHP'nin asli görevi maalesef bölücülere aracılık yapmak, koltuk değnekliği yapmak haline dönüşmüştür."



"TÜNEL SİYASETİ ALENİ İŞBİRLİĞİNE VARDI"



Partiler arası ittifaklara dikkati çeken Erdoğan, "Özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde ise tünel siyaseti artık çok farklı boyutlara, aleni iş birliğine varmıştır. CHP ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; milletle yürümemize, kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor." dedi.



"ANKETÇİLERİN DEĞİL MİLLETİN SÖZÜ KIYMETLİ"

Seçim öncesi anketlerini değerlendiren Erdoğan, "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir." diye konuştu.

"Samsun'un 31 Mart'ta yine tavrını demokrasiden yana koyacağına inanıyorum."

"27 gün sonra sandıklara gideceğiz. Muhalefet liste kavgasını daha yeni bitirdi.

"Muhalefetin amacı birkaç mitingle bu dönemi savuşturmak. Millletin derdini dinlemek onlar için büyük bir yük."

"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Buyursunlar Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Oraya yürüsünler."

"31 Mart'ta bölücü örgüt adına siyasi tünel kazanlara sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vuracaksınız."

"Buraya 'para için, kömür için, patates için geliyorlar' diyorsunuz. Burada sadece aşk için gelenler var."

"Şu anki yönetim altında CHP'nin asli görevi maalesef bölücülere aracılık yapmak, koltuk değnekliği yapmak haline dönüşmüştür."

"CHP ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; milletle yürümemize, kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor."



"Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir."

"Samsun'da kenevir üretimi için sözleşme imzalandı. 10 ton kenevir üretimi planlıyoruz. Vezir ve Narlı isimli iki kenevir türü için tescil başvurusu yapıldı. Bu işin pilot ili Samsun olacak."