Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.



TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

''Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da perçinliyoruz. Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır. Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır. Kardeşler arasına kim mesafe koyabilir? İki kardeşi hangi hudut ayırabilir? Gönüllerimiz arasına kim sınır çizebilir?

''İLİŞKİLERİMİZİ DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK SEVİYEYE TAŞIDIK''

Gelecek nesillerin ülkemiz arasındaki kardeşliği daha da ileri götüreceğine inanıyorum. İkili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık.

''BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA, EGEMENLİĞİNDE GÖZÜMÜZ YOK''

Biz haksızlık karşısında susanlardan olmadık, olmayacağız. İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Nerede bir zulüm varsa sesini yükselten yürekli bir milletin mensuplarıyız. Biz tehditle korkutanlardan olmadık, olmayacağız. Meşru davamızı savunmaktan geri durmayacağız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır.

''BÖLGEMİZDE YENİ BİR SAYFA AÇMANIN ZAMANI''

Bölgemizde yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz.''