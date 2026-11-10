Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31 ) kapsamında Antalya'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da COP31 kapsamında BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da yer aldı.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak COP31 Başkanlığını üstlenmekten memnuniyet duyduklarını, başarılı bir konferans için gerekli hazırlıkların tamamlandığını, Türkiye'deki toplantının iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye olarak İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretleri sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için de çalıştıklarını, yeni bir diyalog sürecine destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Erdoğan ile Guterres görüşmede, Gazze, Kıbrıs ve Libya'daki son durumu da ele aldı.