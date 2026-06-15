Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD-İran arasındaki sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye 'nin İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğini söyledi.

Erdoğan ayrıca BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı.