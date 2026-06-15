Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
15.06.2026 21:07
Son Güncelleme: 15.06.2026 21:08
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD-İran arasındaki sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğini söyledi.
Erdoğan ayrıca BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.
Görüşmede Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı.