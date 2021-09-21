Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 21.09.2021 - 04:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'de Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, törenin ardından açılışı gerçekleştirilen Yeni Türkevi binasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konuları ele alındı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Volkan Bozkır da hazır bulundu.

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