Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nin daha adil yapıya kavuşturulması önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 81'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Birleşmiş Milletler'in önemine vurgu yaparak, BM Güvenlik Konseyi'nin daha adil ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Mesajına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM çalışanlarını tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Günümüzde karşı karşıya bulunduğumuz savaşlar, insani felaketler, iklim değişikliği, açlık ve yoksulluk, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi küresel sınamalar, BM'nin kuruluş misyonunun öneminin azalmadığını, bilakis arttığını gösteriyor." dedi.

“BM ŞARTI'NA DAHA GÜÇLÜ SAHİP ÇIKILMALI”

İnsanlığın savaşların sona erdiği ve kalıcı barışın hakim olduğu bir geleceği özlemle beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin üstlendiği sorumluluğu yerine getirebilmesi için tüm ülkelerin BM Şartı'na daha güçlü sahip çıkması gerektiğine vurgu yaptı.

"GÜVENLİK KONSEYİ DAHA ADİL BİR YAPIYA KAVUŞMALI"

Bu noktada BM Güvenlik Konseyi'nin daha adil, kapsayıcı ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulmasının önemli hale geldiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"- Gazze’de yaşanan ve 74 bini aşkın Gazzelinin hayatına mal olan soykırım başta olmak üzere, dünyanın diğer bölgelerine uzanan kriz ve çatışmalar, bu ihtiyacın ne denli acil olduğunu gözler önüne sermektedir.

- Bu anlayışla, Sayın Genel Sekreter’in başlattığı BM80 Girişimi’ni destekliyor; İstanbul’u bir BM merkezi haline getirme hedefimiz doğrultusunda Teşkilatla yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz.

- Bu düşüncelerle, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü’nü kutluyor, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla, uluslararası sistem ve onun merkezinde yer alan BM’nin daha etkin ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturulmasına yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyorum."